Fraport vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fraport lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,39 EUR gegenüber 3,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,45 Prozent auf 1,40 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at