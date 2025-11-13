Fras-Le SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fras-Le SA gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 BRL, nach 0,320 BRL im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,41 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at