Fraser Neave gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fraser Neave hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 MYR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fraser Neave in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,26 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,39 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,93 Prozent zurück. Hier wurden 5,20 Milliarden MYR gegenüber 5,25 Milliarden MYR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at