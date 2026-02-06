Fraser Neave: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fraser Neave lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 MYR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 1,30 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fraser Neave 1,39 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at