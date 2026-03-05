Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|
05.03.2026 14:06:40
Frasers Group sichert sich über 5 Prozent an Puma
Die britische Frasers Group ist bei Puma eingestiegen. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Sportartikelherstellers hervorgeht, hat sich die Gesellschaft von Michael Ashley Zugriff auf 5,77 Prozent der Anteile gesichert, davon 0,17 Prozent als direkte Beteiligung und 5,61 Prozent über Finanzinstrumente. Die Frasers Group ist auch mit 25 Prozent direkt an Hugo Boss beteiligt. Die Puma-Aktie ist am Donnerstag mit einem Plus von über 6 Prozent mit Abstand stärkster Wert im MDAX.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2026 08:07 ET (13:07 GMT)
Aktien in diesem Artikel
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,88
|0,57%
|PUMA SE
|22,72
|4,99%
