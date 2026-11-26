Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,19 THB. Im letzten Jahr hatte Frasers Property Thailand Industrial Freehold Leasehold REIT Foreign Registered einen Gewinn von 0,340 THB je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,08 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,09 Milliarden THB ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 THB gegenüber 1,06 THB je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,24 Prozent auf 4,46 Milliarden THB aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,24 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at