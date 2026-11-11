Frasers Property (Thailand) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Frasers Property (Thailand) hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frasers Property (Thailand) ein EPS von 0,120 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,09 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,62 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,870 THB gegenüber 0,630 THB je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,30 Prozent zurück. Hier wurden 11,95 Milliarden THB gegenüber 13,18 Milliarden THB im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at