Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Übernahmepoker
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25.06.2026 13:15:00
Frasers will Angebotspreis für HUGO BOSS nicht erhöhen - Aktien fester
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage sei von der Finanzaufsicht Bafin genehmigt worden, so Frasers weiter. Das Unternehmen hatte bei früherer Gelegenheit gesagt, dass der Deal in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll.
Die Frasers Group, die von dem britischen Milliardär Michael Ashley kontrolliert wird, hatte nach und nach bei Hugo Boss aufgestockt und vor knapp einem Jahr die Schwelle von 25 Prozent überschritten. Seit dem vergangenen Jahr sitzt Frasers-CEO Michael Murray im Aufsichtsrat.
Die Frasers Group-Aktie gewinnt im Londoner Handel am Donnerstag zeitweise 1,03 Prozent auf 7,34 GBP. Unterdessen geht es für die Papiere von HUGO BOSS via XETRA stellenweise um 0,16 Prozent hoch auf 37,76 Euro.
DJG/DJN/mgo/cbr
Von Aimee Look
DOW JONES
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