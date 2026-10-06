RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 12:02:38

Frauen-Länderspiele laufen weiter bei ARD und ZDF

BERLIN (dpa-AFX) - Fußballfans können auch in Zukunft die Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen schauen. ARD und ZDF erwarben über ihre Sportrechteagentur SportA vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die exklusiven Medienrechten für alle Länderspiele bis 2031.

Das Rechtepaket umfasst nach Angaben der öffentlich-rechtlichen Sender alle Spiele der Nations League sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die EURO 2029 und die Weltmeisterschaft 2031. Die erworbenen Rechte können live und in der Nachverwertung auf allen Verbreitungswegen genutzt werden, hieß es in einer Mitteilung.

DFB-Frauen sind Quotengaranten

Die deutschen Fußballerinnen haben sich in den vergangenen Jahren zu Quotengaranten entwickelt, was auch das Interesse anderer Sender geweckt hatte. Der DFB entschied sich aber erneut für die beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Das nächste Fußball-Länderspiel der Frauen gegen Japan am kommenden Dienstag (17.45 Uhr) wird von der ARD übertragen.

"ARD und ZDF stehen weiterhin an der Seite des Frauenfußballs in Deutschland, und mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit dem DFB setzen wir dafür ein deutliches Statement", kommentierte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl in einer Mitteilung. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sagte: "Die Verlängerung der Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland." Die Spiele werden "präsentiert von starken öffentlich-rechtlichen Partnern in gewohnt hoher journalistischer Qualität"./mrs/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RTL

mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

mehr Analysen
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ProSiebenSat.1 Media SE 3,24 3,51% ProSiebenSat.1 Media SE
RTL 28,60 0,35% RTL

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen