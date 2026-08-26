Frauenthal Aktie

Frauenthal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlenvorlage 26.08.2026 16:19:00

Frauenthal-Aktie dennoch fester: Kräftiger EBIT-Rückgang im ersten Halbjahr

Frauenthal-Aktie dennoch fester: Kräftiger EBIT-Rückgang im ersten Halbjahr

Die börsennotierte Wiener Frauenthal Holding AG musste im ersten Halbjahr 2026 bei stabilem Umsatz einen kräftigen Rückgang beim Betriebsergebnis verkraften.

Die Erlöse gingen von 389 auf 380 Mio. Euro zurück, das EBIT sank von 1,9 Mio. Euro auf 370.000 Euro. Das Finanzergebnis landete bei minus 2,7 Mio. Euro, nach minus 3,2 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025. Das Ergebnis vor Steuern lag bei minus 2,4 Mio. Euro (2025: minus 1,3 Mio. Euro).

Das erste Halbjahr 2026 sei geprägt durch strukturelle Änderungen und strikte Kostenmaßnahmen, um die schwache Nachfrage infolge des rückläufigen Wohnungsneubaus in der Division Frauenthal Handel abzufedern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Frauenthal Handel verzeichnete mit einem Umsatz von 380,6 Mio. Euro einen Rückgang im ersten Halbjahr 2026 von 8,8 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025.

Zum Ausblick hieß es von dem Wiener Mischkonzern: In der Division Frauenthal Handel wird ein leicht stärkeres 2. Halbjahr 2026 erwartet. Das Konzern-Ergebnis werde im Gesamtjahr 2026 vor allem von der weiteren Entwicklung der Konjunktur und dem Marktumfeld in den beiden Divisionen abhängen. "Eine seriöse Prognose für das Konzernergebnis 2026 ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich", so der Vorstand.

Im Wiener Handel legt die Frauenthal-Aktie trotz der Zahlenvorlage zeitweise 1,89 Prozent auf 21,60 Euro zu.

stf/sag

ISIN AT0000762406 WEB http://www.frauenthal.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VIG-Aktie dennoch in Rot: Vorsteuergewinn steigt um ein Fünftel

Bildquelle: PhotoBarmaley / Shutterstock.com

Nachrichten zu Frauenthal Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Frauenthal Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Frauenthal Holding AG 21,00 -2,78% Frauenthal Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:47 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen