Frauenthal Aktie
WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406
|Zahlenvorlage
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26.08.2026 16:19:00
Frauenthal-Aktie dennoch fester: Kräftiger EBIT-Rückgang im ersten Halbjahr
Das erste Halbjahr 2026 sei geprägt durch strukturelle Änderungen und strikte Kostenmaßnahmen, um die schwache Nachfrage infolge des rückläufigen Wohnungsneubaus in der Division Frauenthal Handel abzufedern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Frauenthal Handel verzeichnete mit einem Umsatz von 380,6 Mio. Euro einen Rückgang im ersten Halbjahr 2026 von 8,8 Mio. Euro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025.
Zum Ausblick hieß es von dem Wiener Mischkonzern: In der Division Frauenthal Handel wird ein leicht stärkeres 2. Halbjahr 2026 erwartet. Das Konzern-Ergebnis werde im Gesamtjahr 2026 vor allem von der weiteren Entwicklung der Konjunktur und dem Marktumfeld in den beiden Divisionen abhängen. "Eine seriöse Prognose für das Konzernergebnis 2026 ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich", so der Vorstand.
Im Wiener Handel legt die Frauenthal-Aktie trotz der Zahlenvorlage zeitweise 1,89 Prozent auf 21,60 Euro zu.
stf/sag
ISIN AT0000762406 WEB http://www.frauenthal.at
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