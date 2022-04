Frauenthal legte 2021 bei Ergebnis und Umsatz deutlich zu

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gänzlich neu nach weiteren Unternehmenszahlen ---------------------------------------------------------------------

Der an der Wiener Börse notierte Sanitärgroßhändler und Autozulieferer Frauenthal hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 62 Prozent auf 61,1 Mio. Euro zu. Die Umsatzerlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 Prozent auf 1,024 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

2021 habe sich das Jahresergebnis mit 14,13 Mio. Euro im Vergleich zu dem negativen Ergebnis im ersten Coronakrisenjahr 2020 "deutlich besser entwickelt". 2020 war ein Verlust nach Steuern in Höhe von 14,7 Mio. Euro in den Büchern gestanden.

Der Ausblick für heuer wurde als "vorsichtig positiv" bezeichnet. "Seit Ausbruch der Pandemie lag unser Fokus auf der Sicherung der Liquidität, der Stärkung der Kundenbeziehungen und der Verbesserung der Kostenstruktur. Diesen konsequenten Weg verfolgen wir auch in Zukunft", so Erika Hochrieser, Finanzvorstand der Frauenthal Holding. Der Hauptversammlung werde vorzuschlagen, keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

ISIN AT0000762406 WEB http://www.frauenthal.at