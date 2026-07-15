Experience Aktie
WKN DE: A2H5WW / ISIN: AU000000EXP5
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15.07.2026 12:17:00
Fraunhofer eröffnet drei Humanoid Robots Experience Labs in Deutschland
Das Fraunhofer IOSB schafft mit drei Humanoid Experience Labs ein niedrigschwelliges Angebot für Wirtschaft und öffentliche Hand zum Einsatz humanoider Roboter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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