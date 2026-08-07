Frazier Lifesciences Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Frazier Lifesciences Acquisition A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 80,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 19,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at