20.02.2026 06:31:28
Frazier Lifesciences Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Frazier Lifesciences Acquisition A hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Frazier Lifesciences Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,950 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,720 USD. Im Vorjahr waren -2,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Frazier Lifesciences Acquisition A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 50,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22,50 Millionen USD im Vergleich zu 45,56 Millionen USD im Vorjahr.
