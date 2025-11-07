Frazier Lifesciences Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Frazier Lifesciences Acquisition A hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frazier Lifesciences Acquisition A ein EPS von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 98,80 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Frazier Lifesciences Acquisition A 29,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at