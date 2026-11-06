Frazier Lifesciences Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Frazier Lifesciences Acquisition A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5374,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at