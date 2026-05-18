FreakOut,inc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FreakOut,inc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 26,40 JPY gegenüber -13,230 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,03 Prozent auf 14,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at