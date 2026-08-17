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17.08.2026 06:31:29
FreakOut,inc stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FreakOut,inc hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -27,650 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,41 Milliarden JPY – ein Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FreakOut,inc 11,55 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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