FreakOut,inc verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FreakOut,inc lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

FreakOut,inc vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,55 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 31,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,92 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 73,95 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FreakOut,inc 15,85 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 56,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 50,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 17,90 JPY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 56,20 Milliarden JPY beziffert.

Redaktion finanzen.at