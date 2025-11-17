FreakOut,inc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FreakOut,inc präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 JPY, nach -25,170 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FreakOut,inc in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 15,85 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FreakOut,inc ein Gewinn pro Aktie von -179,750 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 50,32 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem FreakOut,inc 51,71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,40 JPY je Aktie sowie einem Umsatz von 51,83 Milliarden JPY gelegen.

