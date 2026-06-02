Fredonia Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fredonia Mining gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at