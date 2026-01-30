Fredonia Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fredonia Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fredonia Mining -0,010 CAD je Aktie generiert.

Fredonia Mining hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at