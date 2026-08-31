Fredonia Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fredonia Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fredonia Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at