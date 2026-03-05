Fredonia Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fredonia Mining hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Fredonia Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at