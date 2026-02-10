|
Fredun Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fredun Pharmaceuticals hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,29 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,03 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,61 Milliarden INR ausgewiesen.
