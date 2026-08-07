Fredun Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fredun Pharmaceuticals hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,94 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,78 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,28 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 90,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fredun Pharmaceuticals einen Umsatz von 1,20 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at