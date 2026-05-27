Fredun Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fredun Pharmaceuticals hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 19,70 INR. Im letzten Jahr hatte Fredun Pharmaceuticals einen Gewinn von 12,71 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fredun Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Fredun Pharmaceuticals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 66,81 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 42,53 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,39 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at