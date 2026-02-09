Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
09.02.2026 05:15:19
Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Rock climber Alex Honnold plans to scale the facade of what was once the world's tallest building — live on Netflix. But not all are impressed by the idea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|69,39
|1,02%
