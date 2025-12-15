|
15.12.2025 06:31:29
FreeBit: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
FreeBit hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 15,62 Milliarden JPY gegenüber 13,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
