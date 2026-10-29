FreeBit öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FreeBit gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 39,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,52 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,55 Milliarden JPY ausgewiesen.

FreeBit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 190,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 135,81 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 62,74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte FreeBit 55,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 180,43 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 61,77 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at