KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.06.2026 13:59:00
FreeBSD 15.1: WiFi-Treiber von Linux 7.0, mehr Cloud und viel KI
FreeBSD 15.1 profitiert vom KI-Hype, verbessert die Unterstützung für Notebooks, erweitert Hardware-Treiber und möbelt Virtualisierung und Netzwerke auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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