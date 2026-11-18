FreeCast A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FreeCast A ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FreeCast A im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FreeCast A 0,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at