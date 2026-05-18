FreeCast A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FreeCast A präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

FreeCast A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at