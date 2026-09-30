FreeCast A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FreeCast A stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FreeCast A -0,080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,570 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FreeCast A ein EPS von -0,340 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,70 Prozent auf 0,71 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,63 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at