Freedom Financial A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Freedom Financial A hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Freedom Financial A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Freedom Financial A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,650 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 63,61 Millionen USD, gegenüber 66,41 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at