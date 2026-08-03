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03.08.2026 06:31:29
Freedom Financial A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Freedom Financial A hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Freedom Financial A 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 15,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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