Freedom Financial A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Freedom Financial A hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Freedom Financial A 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 15,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at