Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
|
10.02.2026 02:20:06
Freedom Holding Corp. Q3 Profit Retreats
(RTTNews) - Freedom Holding Corp. (FRHC) released earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $76.24 million, or $1.25 per share. This compares with $78.28 million, or $1.29 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.4% to $628.62 million from $664.58 million last year.
Freedom Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $76.24 Mln. vs. $78.28 Mln. last year. -EPS: $1.25 vs. $1.29 last year. -Revenue: $628.62 Mln vs. $664.58 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freedom Holding Corp Registered Shs
|
24.09.25
|The battle for US media freedom (Financial Times)
Analysen zu Freedom Holding Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freedom Holding Corp Registered Shs
|102,00
|6,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.