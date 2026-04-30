30.04.2026 13:11:39

Freedom of Speech Award für Hongkonger Verleger Jimmy Lai

BONN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Freedom of Speech Award der Deutschen Welle (DW) geht in diesem Jahr an den inhaftierten Hongkonger Verleger Jimmy Lai. Der Gründer der Zeitung "Apple Daily" sei prominenter Verfechter von Pressefreiheit und Demokratie in Hongkong, hieß es in einer Mitteilung.

Lai, der auch einen britischen Pass besitzt, gilt als eine der bekanntesten Stimmen der prodemokratischen Bewegung in Hongkong. Er war im Februar in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember war der Medienmogul wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften und der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen worden.

Einsatz für die Pressefreiheit unter hohem persönlichem Risiko

DW-Intendantin Barbara Massing erläuterte: "Jimmy Lai hat unter hohem persönlichem Risiko unbeirrt für die Pressefreiheit in Hongkong eingestanden, selbst als der Raum für unabhängigen Journalismus immer kleiner wurde." Sein Einsatz erinnere daran, dass Pressefreiheit nie selbstverständlich sei, sondern täglich verteidigt werden müsse.

Der DW Freedom of Speech Award wird am 23. Juni in Bonn verliehen. Bereits Ende März war Lai der "Pressefreiheitspreis" des Medienverbands der freien Presse und des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger zugesprochen worden. Dessen Verleihung findet am 6. Mai in Berlin statt./svv/DP/jha

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