Freedom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Freedom präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 552,9 Millionen USD – eine Minderung von 15,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 651,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at