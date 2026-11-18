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18.11.2026 06:31:28
Freedom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Freedom lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Freedom im vergangenen Quartal 863,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Freedom 524,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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