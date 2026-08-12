Freedom stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Freedom hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Freedom im vergangenen Quartal 705,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Freedom 539,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at