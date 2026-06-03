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03.06.2026 06:31:29
Freedom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Freedom hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,360 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Freedom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 466,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 310,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Freedom hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,40 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,08 Milliarden USD – ein Plus von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Freedom 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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