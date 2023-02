freee K K Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

freee K K Registered hat am 15.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

freee K K Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 28,350 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -15,100 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 30,300 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,48 Milliarden JPY gesehen.

Redaktion finanzen.at