freee K K Registered legte Quartalsergebnis vor

freee K K Registered hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 9,00 JPY. Im letzten Jahr hatte freee K K Registered einen Gewinn von 2,61 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at