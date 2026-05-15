freee K K Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

freee K K Registered stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,77 Prozent auf 10,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at