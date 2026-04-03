FreeFlow: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FreeFlow hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 0,03 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,01 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at