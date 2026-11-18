FreeFlow lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at