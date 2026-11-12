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12.11.2026 06:31:28
Freehold Royalties: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Freehold Royalties hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 100,3 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,4 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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