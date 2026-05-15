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15.05.2026 06:31:29
Freehold Royalties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Freehold Royalties hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 77,8 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 14,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Freehold Royalties 91,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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