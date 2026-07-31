Freehold Royalties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Freehold Royalties hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 100,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Freehold Royalties 78,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at